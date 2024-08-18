Вратарь «Динамо»: хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в «ПСЖ»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк признался, что его не удивил переход Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «ПСЖ», передает «РБ Спорт».

«Меня не удивило, что Сафонов оказался в «ПСЖ». На уровне европейских вратарей Матвей очень хорошо выглядит. Хочется, чтобы наш русский парень стал первым в клубе», — сказал Волк.

7 августа Сафонов дебютировал за команду в товарищеском матче против австрийского «Штурма», встреча завершилась со счетом 2:2. В стартовом матче чемпионата Франции против «Гавра» Сафонов остался на скамейке запасных, а ворота парижан защищал Джанлуиджи Доннарумма. «ПСЖ» победил со счетом 4:1.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее переход Сафонова в «ПСЖ» назвали рекламой российской вратарской школы.