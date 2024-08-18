Вратарь «Локомотива»: надеюсь, Худяков получит шанс в «Штурме»

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов выразил надежду на то, что новичок австрийского «Штурма» Даниил Худяков получит шанс в команде, передает Legalbet.

«Думаю, это шаг вперёд для Худякова. Надеюсь, он получит свой шанс и будет играть», — сказал Лантратов.

Контракт Худякова со «Штурмом» рассчитан до лета 2028 года.

Информация о том, что Худяков пополнит состав австрийской команды появилась 22 июня. «Чемпионат» написал, что решается вопрос выезда игрока в Австрию, а рабочее соглашение между российским футболистом и клубом согласован на четыре года.

Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывав конкуренцию Илье Лантратову. Столичный клуб занял итоговое четвертое место в чемпионате страны.

Ранее экс-игрок «Штурма» дал совет вратарю команды Худякову.