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Вратарь «Локомотива»: надеюсь, Худяков получит шанс в «Штурме»

Вратарь «Локомотива» Лантратов надеется, что Худяков получит шанс в «Штурме»

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ФК «Локомотив»

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов выразил надежду на то, что новичок австрийского «Штурма» Даниил Худяков получит шанс в команде, передает Legalbet.

«Думаю, это шаг вперёд для Худякова. Надеюсь, он получит свой шанс и будет играть», — сказал Лантратов.

Контракт Худякова со «Штурмом» рассчитан до лета 2028 года.

Информация о том, что Худяков пополнит состав австрийской команды появилась 22 июня. «Чемпионат» написал, что решается вопрос выезда игрока в Австрию, а рабочее соглашение между российским футболистом и клубом согласован на четыре года.

Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывав конкуренцию Илье Лантратову. Столичный клуб занял итоговое четвертое место в чемпионате страны.

Ранее экс-игрок «Штурма» дал совет вратарю команды Худякову.

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