Булыкин рассказал, как соперники дальше будут играть с «Зенитом»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» после ничьей чемпионов России последних шести лет в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Начали они очень хорошо, а сейчас все увидели, что с ними можно играть. И «Динамо», если бы забило пенальти, вничью сыграло бы, и сейчас «Химки», продержись чуть подольше, вообще могли обыграть. Конечно все видят и все будут настраиваться на «Зенит», чтобы хорошо сыграть. И я думаю, у многих команд есть шансы побороться за чемпионство».

Ничья с «Химками» стала первой очковой потерей «Зенита» в текущем сезоне. Команда Сергея Семака успела выиграть Суперкубок страны, переиграв «Краснодар» (4:2), а также победила в двух матчах групповой стадии Кубка России. В чемпионате страны сине-бело-голубые начали с четырех побед подряд, не пропустив ни одного мяча и возглавили таблицу. После пяти туров «Зенит», несмотря на осечку, остается лидером турнира, на один балл опережая столичные «Динамо» и «Локомотив».

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