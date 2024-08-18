Семак рассказал, сыграет ли Глушенков в матче со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что игрок команды Максим Глушенков вряд ли сыграет в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Повреждение серьезное. Участие в матче со «Спартаком» маловероятно», — сказал Семак.

Глушенков перенесет операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» впервые потерял очки в новом сезоне РПЛ.