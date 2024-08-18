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В «Зените» высказались о странном запрете для Бакаева

Глава совета директоров «Зенита» Медведев опроверг, что Бакаеву запретили играть

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ФК «Химки»

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб запретил своему полузащитнику Зелимхану Бакаеву, который выступает на правах аренды за подмосковные «Химки», участвовать в матчах против «Зенита». Слова Медведева приводит ODDS.ru.

«Никаких запретов не было и быть не могло», — заявил глава совета директоров «Зенита».

Ранее Бакаев пропустил матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Зенит», который завершился вничью со счетом 1:1.

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что Бакаеву было запрещено выходить на поле. При этом генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что хавбек пропустил матч из-за проблем со здоровьем.

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды в августе 2024 года.

Ранее Семак раскритиковал судейство после матча «Зенита» с «Химками».

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