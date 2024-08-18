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Волочкова перепутала мужа Трусовой с другим фигуристом

Волочкова ошибочно поздравила Трусову с выходом замуж за Марка

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская балерина Анастасия Волочкова перепутала в своих соцсетях имя мужа фигуристки Александры Трусовой, поздравляя фигуристку со свадьбой.

«Сашенька, Марк, поздравляю! Счастья вам», — написала Волочкова в соцсетях.

17 августа Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Фигуристка ранее встречалась с чемпионом Европы по фигурному катанию Марком Кондратюком.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Ранее Трусова опубликовала видеоклип, посвященный ее свадьбе с Игнатовым.

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