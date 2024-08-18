Украинский клуб потребовал заменить судью из-за его работы на матче сборной России

Украинский «Кривбасс» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием заменить главного судью отборочного матча Лиги конференций с «Бетисом». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

«Считаем недопустимым привлечение Арды Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба. «Кривбасс» также проинформировал украинскую ассоциацию футбола и Комитет арбитров УАФ о сложившейся ситуации. Верим, что здравый смысл победит», — указано в заявлении клуба.

Причиной такого заявления послужил тот факт, что Кардешлер работал на товарищеском матче сборной России против национальной команды Сербии, который прошел в Москве на стадионе «Динамо» в марте 2024 года и завершился со счетом 4:0 в пользу российских футболистов.

Сборная России и российские клубы с весны 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и УЕФА после начала СВО. Российская сборная, таким образом, пропустила чемпионат мира — 2022 и европейское первенство — 2024.

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