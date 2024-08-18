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«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

«Химки» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч пятого тура РПЛ

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Михаил Киреев/РИА Новости

Подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Мирзов, Абдуллахи, Вера, Заболотный, Руденко.

«Зенит»: Латышонок, Волков, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Встреча, которая состоится на стадионе «Арена Химки», начнется в 15:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров петербургский клуб, который возглавляет Сергей Семак, идет на первой строчке в турнирной таблице чемпионата страны. Команда набрала 12 баллов, выиграв все четыре матча. Подмосковная команда, которую тренирует Франк Артига, идет на 11-м месте — в активе команды четыре очка, одна победа, одна ничья и два проигранных матча.

В последний раз команды встречались в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги сезона-2023/24, и тогда победа досталась петербургскому клубу со счетом 3:2.

Ранее появилась информация, что РФС не собирается наказывает спортдиректора «Оренбурга» за жесткую критику судей.

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