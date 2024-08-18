РФС не собирается наказывает спортдиректора «Оренбурга» за жесткую критику

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему невозможно наказать спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» подверг жесткой критике работу арбитров. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Дмитрий Андреев входит в руководящий состав футбольного клуба «Оренбург», является спортивным директором. Он не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне. Это те самые критерии, которые говорят о том, что он не попадает под юрисдикцию КДК», — сказал Григорьянц

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова». Сразу после матча спортивный директор оренбургского клуба также пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

Благодаря этой победе «Ростов» взобрался на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за пять туров. «Оренбург» с пятью баллами располагается на девятой строчке.

Ранее поведение спортдиректора «Оренбурга» назвали ужасным.