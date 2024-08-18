«Не имена выигрывают матчи»: экс-игрок «Монреаля» о переходе Кузнецова в СКА

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков оценил переход российского нападающего Евгения Кузнецова из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» в петербургский СКА, который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Его слова приводит «Советский спорт».

«Бумага не играет в хоккей, не имена выигрывают матчи. Надо смотреть, насколько командно они будут играть. Все будет зависеть от них. В принципе, многие команды у нас имеют приличных игроков. В хоккее многое зависит от нюансов, влияющих на результат в решающих играх», — заявил он.

31 июля СКА объявил о заключении контракта с Кузнецовым на четыре сезона.

8 марта команда Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В плей-офф НХЛ «Каролина» добралась до полуфинала Восточной конференции, где сразилась с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Кузнецов в этом противостоянии сумел дважды поразить ворота соперника.

Ранее возвращение хоккейной легенды «Вашингтона» в Россию назвали хорошим событием.