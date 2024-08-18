Форвард датского клуба Онугху получил вызов в сборную России

Нападающий датского клуба «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он сможет принять участие в ближайших матчах сборной. В сентябре подопечные Валерия Карпина сыграют с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

Нападающий родился и вырос в России. Онугха выступает за датский «Вайле» с лета 2021 года. На его счету 71 матч во всех турнирах, 28 голов и 3 ассиста. В России он выступал, в том числе, за «Краснодар», казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее команда также пропустила чемпионат мира — 2022.

В своих трех последних товарищеских матчах национальная команда России одержала крупные победы с сухим счетом, разгромив Кубу (8:0), Сербию (4:0) и Белоруссию (4:0). В июле 2024 года появилась информация, что российская сторона ведет переговоры с Замбией по проведению товарищеского матча, однако 10 июля Российский футбольный союз опровергнул сообщения о договоренности по игре.

Ранее были названы даты ближайших матчей сборной России.