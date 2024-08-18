Роналду с «Аль-Насром» проиграл восемь турниров

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду проиграл в восьми турнирах в составе саудовского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Вместе с «Аль-Насром» Роналду выиграл только Арабскую лигу чемпионов в 2023 году. Всего в своей карьере форвард потерпел поражение в десяти финалах, в которых принимал участие.

В поединке за Суперкубок 17 августа «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 1:4. Роналду забил единственный мяч своей команды, а по ходу игры форвард публично высказывал недовольство действиями своих партнеров — в центральном круге португалец жестом показал, что они спят на поле. После поражения Роналду отказался оставаться на церемонию награждения и сбежал с поля.

С момента перехода в клуб Роналду принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 59 голами и 16 результативными передачами.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

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