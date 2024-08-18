Поведение спортдиректора «Оренбурга» назвали ужасным

Бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Лапочкин назвал неприемлемым поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» пытался препятствовать уходу арбитров с поля. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ужасное, абсолютно недопустимое поведение спортивного директора «Оренбурга». Я убежден, что комитет по этике и КДК вынесут суровое решение данному инциденту, так как все зафиксировано в протоколе матча. То, что сделал Дмитрий, не красит ни город, ни футбольный клуб «Оренбург» ни его самого», — заявил Лапочкин.

После матча Андреев схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле. После встречи Андреев также раскритиковал работу арбитров.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова». В первом тайме гости забили дважды — на 17-й минуте забил аргентинский нападающий Брайан Мансилья и костариканский форвард Джимми Марин на 35-й. Все изменила замена: во втором тайме на поле появился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Уже через несколько минут ему удалось сравнять счет — он забил два гола на 51-й и 52-й минутах матча. Победный мяч в концовке забил бразилец Роналдо на 90+4 минуте.

Благодаря этой победе «Ростов» взобрался на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за пять туров. «Оренбург» с пятью баллами располагается на девятой строчке.

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