Российская гимнастка показала фигуру в бикини

Российская гимнастка Александра Солдатова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новыми фотографиями с отдыха.

Спортсменка опубликовала кадры с пляжа, на которых она позирует в раздельном купальнике.

Профессиональную карьеру Солдатова завершила в декабре 2020 года в возрасте 22 лет. Спортсменка признавалась в личном блоге, что два года боролась с булимией и это расстройство сильно подорвало ее моральное и психическое состояние.

По словам гимнастки, она пережила ад и с большим трудом выбралась оттуда. Александра Солдатова заявила, что не хочет спортивной карьеры для своего ребенка, чтобы он не лишился нормального детства и не заработал тяжелых травм. 21 марта 2023 года Солдатова родила сына, которого назвали Николаем.

Солдатова является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике в командном зачете. В 2018-м году она выиграла мировое первенство в упражнениях с лентой, а в 2016-м стала чемпионкой России в индивидуальном многоборье.

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