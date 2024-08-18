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Дю Плесси защитил титул UFC

Дю Плесси досрочно победил Адесанью и защитил титул UFC в среднем весе

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Paul Kane/Stringer/Getty Images

Южноафриканский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Дрикус дю Плесси защитил титул промоушена.

На турнире UFC 305, который состоялся в Австралии, он одержал победу над Исраэлем Адесаньей из Новой Зеландии. Поединок, который был заявлен правилами как пятираундовый, завершился в четвертом отрезке времени после того, как дю Плесси применил удушающий прием, заставив соперника сдаться.

Дю Плесси за свою карьеру в ММА выиграл 22 поединка, в двух потерпел поражение. Боец — бывший чемпион Extreme Fighting Championship в полусреднем и среднем весах, а также экс-чемпион KSW в полусреднем весе.

Адесанья в своей карьере провел 28 поединков, это поражение стало для него четвертым. Он выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Glory, Kunlun Fight и др. Адесанья был двукратным чемпионом UFC в среднем весе.

В со-главном событии турнира UFC 305 Кай Кара-Франс победил Стива Эрцега. Бой завершился победой Кара-Франса техническим нокаутом в первом раунде.

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