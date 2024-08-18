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Рублев не смог пробиться в полуфинал «Мастерса» в США

Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

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Eloisa Lopez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), проиграв в четвертьфинале первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

В матче россиянин (6-й номер посева) одержал победу и вел в счете во втором, но в итоге упустил преимущество. Синнер (1) выиграл встречу со счетом 4:6, 7:5, 6:4. Матч шел 2 часа 26 минут.

За выход в финал турнира итальянец поспорит с победителем матча, в котором встретятся Александр Зверев (Германия, 3) и Бен Шелтон (США, 12).

13 августа Рублев не смог выиграть титул чемпиона турнира серии «Мастерс» в Монреале. В финальной игре турнира шестая ракетка мира уступил представителю Австралии Алексею Попырину. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

До этого один из иностранных журналистов после финального матча олимпийского теннисного турнира в Париже попытался спровоцировать вопросом о политике российскую спортсменку Диану Шнайдер.

Ранее теннисист Рублев пожалел итальянку, принявшую участие в скандальном бою на Олимпиаде.

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