В «Динамо» назвали минусы победы над «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» заявил, что его команда вряд ли бы выиграла подобную по сценарию встречу в прошлом сезоне. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Если бы мы так играли в прошлом году, то мы бы никогда не победили. Соперник хорошо организован в защите, закрывал зоны, 8-9 человек играют за линией мяча. Все решила наша защита — в частности, Милан Майсторович и Фабиан Бальбуэна, его выходы в контратаку и ускорения. Мы слишком медленно играли в атаке, не всегда рисковали, когда имели на это возможность, действовали неумело впереди», — заявил Личка.

Встреча, проходившая 17 августа на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил бразильский полузащитник «Динамо» Бителло с передачи россиянина Константина Тюкавина.

Таким образом, бело-голубые догнали лидирующий в таблице петербургский «Зенит» — у коллективов по 12 очков. Однако, сине-бело-голубые свой матч в пятом туре еще не сыграли: 18 августа они сыграют в гостях против «Химок».

В шестом туре РПЛ «Динамо» сыграет в дома с «Краснодаром». Игра состоится 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее в «Крыльях Советов» объяснили, почему проиграли «Динамо».