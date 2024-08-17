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Бывший футболист ответил на вопрос, отберет ли «Факел» очки у «Спартака» в матче РПЛ

Радченко: у «Факела» есть проблемы, «Спартак» должен выигрывать

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что воронежскому «Факелу» будет сложно отобрать очки у московского «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова экс-игрока приводит «Советский спорт».

«У «Факела» есть проблемы. Кажется, что это внутри команды. Если они их не решили, то отобрать очки у «Спартака» будет сложно. Красно-белые должны выигрывать», — заявил Радченко.

Матч пятого тура РПЛ «Факел» — «Спартак», который изначально должен был состояться на стадионе «Факел», пройдет 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на пятой строчке, набрав семь очков. В активе команды две победы, одна ничья и одно поражение. «Факел» идет на 16-м месте с одним баллом — у команды одна ничья и три поражения.

Ранее «Динамо» одержало четвертую победу в РПЛ.

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