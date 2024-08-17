Стало известно, перейдет ли футболист Тикнизян в «Спартак»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Александр Клюев заявил, что футболист не перейдет в московский «Спартак». Слова представителя приводит «Спорт-Экспресс».

«Кроме того, что было сказано руководством «Локомотива», мне добавить нечего», — заявил Клюев.

В июле состоялась встреча болельщиков и руководства «Локомотива», на которой клуб заявил, что не планирует продавать лидеров, в число которых входит Тикнизян.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В прошедшем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. В его активе девять забитых мячей и шесть результативных передач. В июне сообщалось, что трансфер игрока в «Зенит» сорвался из-за завышенных требований футболиста по зарплате.

Ранее тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что не знает о возможной отставке.