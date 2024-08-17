Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

Тренер «Крыльев» Осинькин заявил, что клуб ищет высокого нападающего

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» заявил, что команда продолжает поиски игрока в линию атаки. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Можете прямо спросить: нужен ли Дзюба? Мы свою работу ведем из того плана, что мы наметили еще в мае. Обо всех изменениях вы узнаете, как только они случатся. Мы действительно ищем еще одного форварда, но не потому что недовольны кем-либо в команде», — заявил Осинькин.

15 августа комментатор Константин Генич сообщил, что Дзюба может пополнить состав самарской команды.

17 августа «Крылья Советов» уступили московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч забил бразильский хавбек бело-голубых Бителло на 75-й минуте.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Единственная победа была одержана в предыдущем туре против воронежского «Факела».

Ранее тренер «Крыльев Советов» ответил на вопрос об отставке после четырех поражений в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами