В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» заявил, что команда продолжает поиски игрока в линию атаки. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Можете прямо спросить: нужен ли Дзюба? Мы свою работу ведем из того плана, что мы наметили еще в мае. Обо всех изменениях вы узнаете, как только они случатся. Мы действительно ищем еще одного форварда, но не потому что недовольны кем-либо в команде», — заявил Осинькин.

15 августа комментатор Константин Генич сообщил, что Дзюба может пополнить состав самарской команды.

17 августа «Крылья Советов» уступили московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч забил бразильский хавбек бело-голубых Бителло на 75-й минуте.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Единственная победа была одержана в предыдущем туре против воронежского «Факела».

Ранее тренер «Крыльев Советов» ответил на вопрос об отставке после четырех поражений в РПЛ.