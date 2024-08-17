Черчесов оценил проведение уличных футбольных турниров

Бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий Казахстан Станислав Черчесов позитивно отозвался о популяризации футбола путем проведения уличных турниров. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Проведение таких турниров большой плюс. Надеюсь, он станет традиционным и будет проходить несколько раз в год. Он доставляет всем удовольствие — это главная вещь», — заявил Черчесов.

Черчесов в июне занял должность главного тренера национальной сборной Казахстана. До этого он возглавлял венгерский «Ференцварош», который привел к победе в чемпионате и Кубке страны, а также впервые за 47 лет вывел команду в плей-офф еврокубков.

В сезоне-2022/23 «Ференцварош» занял первое место в группе с «Монако», «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Однако на этой стадии команда проиграла немецкому «Байеру».

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что Черчесов не возглавит «Лудогорец».