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Бывший вице-президент РФС оценил успехи Слуцкого в Китае

Тукманов: Слуцкий умеет работать, он хороший специалист

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов заявил, что успехи тренера Леонида Слуцкого в Китае закономерны. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Слуцкий умеет работать — он это доказал, когда был главным тренером ЦСКА. Возможно, после этого у него не было вдохновения, увлеченности. А так он хороший специалист и он может работать в любой команде. Также важным моментом является то, что он хорошо выучил английский язык», — заявил Тукманов.

17 августа «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Слуцкий, нанес первое поражение лидеру чемпионата «Шанхай Порт» — 3:1.

Благодаря этой победе, отставание от первого места сократилось до двух очков.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Артем Дзюба заявил, что Слуцкий скучает по России.

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