«Локомотив» и «Црвена Звезда» сыграют в финале UTLC CUP 2024

Московский «Локомотив» сыграет против сербской «Црвены Звезды» в финале шестого Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч состоится 18 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

В матче за третье место в тот же день сыграют ЦСКА и «Динамо» (Минск) — стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«В первую очередь хочу поблагодарить организаторов и спонсоров турнира. Здорово, что даже в такое непростое время удается проводить международные соревнования на высшем уровне. В течение недели мы наблюдали красивую игру, искренние эмоции участников, радость победы и горечь поражений. Все команды боролись достойно. Тем, кто не прошел в финал, советую не отчаиваться и не опускать руки. Вы получили хороший опыт. Старайтесь, тренируйтесь, учитесь на ошибках, и все получится. А финалистам желаю удачи, сил и красивых голов!» — сказал старший тренер академии ФК «Локомотив» Александр Бородюк.

Помимо команд, которые разыграют медали, на турнире, организаторами которого являются АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив», принимали участие московский «Спартак», сербский «Партизан», турецкий «Фатих Карагюмрюк» и казахстанская «Астана». Воспитанники академий «Спартака» и «Партизана» впервые сыграли на таком турнире.

Действующим обладателем трофея является «Црвена Звезда».

Ранее бывший футболист «Спартака» заявил о желании вернуться в клуб.