Новичок «Спартака» объяснил, почему приехал в неоптимальной форме

Новичок «Спартака» бразильский нападающий Виллиан Жозе объяснил, почему приехал в клуб в неоптимальной форме. Слова игрока приводит пресс-служба команды.

«Я больше месяца был в отпуске. Вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше», — заявил футболист.

1 июля московский «Спартак » объявил о подписании контракта с нападающим испанского «Бетиса» Виллиан Жозе.

В прошлом сезоне 32-летний Жозе провел за «Бетис» 33 матча, забив десять мячей. В 2014 году он играл в академии мадридского «Реала», после чего выступал за «Сарагосу», «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад».

В составе «Спартака» футболист провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре чемпионата России красно-белые сыграют против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» поддержал продажу одного из иностранных футболистов.