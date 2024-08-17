Экс-игрок «Динамо» объяснил, зачем команде побеждать в 5-м туре РПЛ

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат в интервью ODDS.ru заявил, что команде Марцела Лички необходимо обыгрывать самарские «Крылья Советов» в пятом туре чемпионата России.

По его словам, бело-голубым необходим победный импульс после неудачи в Санкт-Петербурге.

«Все в руках игроков «Динамо», «Крылья» им точно по силам. Ожидаю массу голов и голевых моментов. Хотелось бы увидеть динамовскую победу, потому что она способна придать уверенности игрокам после неудачной игры с «Зенитом», — заявил Гранат.

10 августа «Динамо» проиграло «Зениту» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 0:1.

«Динамо» потеряло первые очки в чемпионате. В первых трех турах РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички обыграл «Факел», «Локомотив» и «Акрон». В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов», игра состоится 17 августа и начнется в 17:00 по московскому времени.

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