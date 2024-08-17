Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Динамо» объяснил, зачем команде побеждать в 5-м туре РПЛ

Экс-защитник «Динамо» Гранат заявил, что верит в победу над «Крыльями Советов»

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат в интервью ODDS.ru заявил, что команде Марцела Лички необходимо обыгрывать самарские «Крылья Советов» в пятом туре чемпионата России.

По его словам, бело-голубым необходим победный импульс после неудачи в Санкт-Петербурге.

«Все в руках игроков «Динамо», «Крылья» им точно по силам. Ожидаю массу голов и голевых моментов. Хотелось бы увидеть динамовскую победу, потому что она способна придать уверенности игрокам после неудачной игры с «Зенитом», — заявил Гранат.

10 августа «Динамо» проиграло «Зениту» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 0:1.

«Динамо» потеряло первые очки в чемпионате. В первых трех турах РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички обыграл «Факел», «Локомотив» и «Акрон». В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов», игра состоится 17 августа и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, когда Алексей Миранчук вылетит в США.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами