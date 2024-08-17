Роднина: в США огромное количество компаний, которые вкладываются в спорт

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сравнила уровень спортивного образования в России и США, заявив, что в Америке огромное количество компаний, которые вкладываются в спорт, передает Sport24.

«В США больше частного и личного. Но таких вливаний государства в спорт — нет. Но у них есть огромное количество компаний, которые вкладываются в спорт», — сказала Роднина.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2024.

Судьба первенства в общем зачете решалась в женском баскетбольном финале, в котором американки играли с хозяйками Игр, командой Франции.

Встреча завершилась со счетом 67:66 в пользу сборной США.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Россия более спортивная страна, чем США.