Месси требует €50 тысяч у экоактивистов

Аргентинский футболист Лионель Месси требует у экоактивистов €50 тысяч за то, что они облили краской его виллу на Ибице, передает AS.

Краской виллу облили активисты из организации Futuro Vegetal. Месси считает, что теперь участники организации должны возместить ему ущерб.

Вилла Месси находится на Ибице. Активисты утверждают, что здание является незаконной постройкой.

Вилла была приобретена Месси в 2022 году за €11 млн. На момент покупки у Месси не было сертификата об окончании работ, который должен был выдать муниципалитет Сан-Хосе. Этот факт может сделать невозможным оплату счетов за воду и электричество.

Бывшего владельца виллы подозревали в том, что он провел несогласованные работы по переоборудованию части гаража в жилое помещение, что привело к изменению рельефа местности.

Ранее президент Аргентины отреагировал на нападение экоактивистов на особняк Месси.