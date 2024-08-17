Гербольдт пожелала Трусовой и Игнатову научиться идти в одном направлении

Бронзовый призер чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт пожелала Александре Трусовой и Макару Игнатову счастья и взаимной любви, передает «Советский спорт».

«Желаю Трусовой и Игнатову счастья, взаимной любви, верности, заботы, научиться смотреть и идти в одном направлении», — сказала Гербольдт.

Свадьба Трусовой и Игнатова состоится 17 августа.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Трусова скучает без соревнований.