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Ягудин о знакомстве с женой: уже тогда я был наглым

Фигурист Ягудин о знакомстве с Тотьмяниной: я предложил ей поцеловаться

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tatianatotmyanina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что познакомился со своей супругой Татьяной Тотьмяниной, предложив ей поцеловаться. Об этом он сообщил в кулинарном шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3.

«Я в гостинице просто пришел к ним в номер и предложил ей поцеловаться. А она сказала, что у нее соревнования. Я тогда уже наглым таким был. А она меня тогда отшила. Ей тогда было, по-моему, 13 лет, а мне — 14–15. Но спустя некоторое количество лет все сложилось», — сказал Ягудин.

Ягудин и Тотьмянина воспитывают двоих детей: их старшей дочери Елизавете 14 лет, а младшей Мишель 8 лет. Пара поженилась уже после рождения девочек, они расписались 22 февраля 2016 года в Красноярске, куда прилетели на гастроли. Фигурист рассказывал, что ЗАГС в предпраздничный день был закрыт, но губернатор дал разрешение провести церемонию.

Тотьмянина признавалась журналистам, что муж давал ей много поводов для ревности, и однажды олимпийская чемпионка поставила супругу ультиматум. А также спортсменке не очень нравится раскрепощенное поведение Алексея и его игра в театре, но звезда научилась спокойнее на все реагировать.

Ранее Тотьмянина опубликовала редкое фото с Ягудиным и повзрослевшими дочерьми.

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