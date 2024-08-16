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Файзуллаев заявил, что новички еще не адаптировались в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев заявил, что новички еще не адаптировались в команде

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что новые игроки клуба еще не до конца адаптировались в команде. Слова 20-летнего футболиста приводит Legalbet.

«Секу Койта, Данил Круговой, Рифат Жемалетдинов постепенно вливаются в работу в команде. Новичкам нужно время, чтобы полностью адаптироваться в новом клубе. Но все они — очень хорошие игроки, который обладают сильными футбольными качествами», — сказал Файзуллаев.

Малийский футболист Койта играет на позиции нападающего, Круговой является левым защитником, а Жемалетдинов — атакующим полузащитником. Также в летнее трансферное окно в ЦСКА перешел 19-летний белорусский нападающий Артем Шуманский.

В прошедших четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА одержал победы над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и проиграл «Краснодару» (1:2).

Армейцы набрали семь очков и находятся на четвертом месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» — 12 очков.

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