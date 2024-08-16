Паршивлюк приятно удивил в роли нового тренера «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный высоко оценил работу Сергея Паршивлюка в качестве нового тренера команды. Слова 20-летнего футболиста приводит Legalbet.

«Сергей Паршивлюк очень помогает нам в своей новой тренерской роли: много подсказывает мне и всем остальным молодым защитникам. Он стал связующим звеном между футболистами и тренерским штабом. Шутит часто, когда это уместно, — такое тоже довольно важно», — сказал Бессмертный.

20-летний защитник отметил, что Паршивлюк иногда принимает участие в тренировках наравне с действующими игроками команды и все еще не перешел полностью только на тренерскую роль.

С 2019 по 2024 год Паршивлюк играл в «Динамо» на позиции защитника, однако 19 июня завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Марцела Лички в качестве ассистента.

35-летний специалист является воспитанником московского «Спартака», за главную команду которого выступал с 2007 по 2016 год.

В составе красно-белых Паршивлюк трижды занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), а вместе с «Динамо» дважды выигрывал бронзу.

Ранее «Спартак» объявил о подписании футболиста сборной Суринама.