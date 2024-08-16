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Решение не удалять Сперцяна в матче с ЦСКА было признано верным

ЭСК РФС посчитала правильным решение не удалять Сперцяна в матче с ЦСКА

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FCKrasnodar/Twitter

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) посчитала правильным решение арбитра Владимира Москалева не удалять с поля футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте организации.

«Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Также большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», — отмечается в заявлении.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» — игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:2.

В турнирной таблице чемпионата России армейский клуб занимает четвертое место, набрав семь очков. «Краснодар» располагается на седьмом месте, имея в активе шесть баллов. В следующем туре ЦСКА примет на своем поле «Локомотив». Игра пройдет 18 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что не верит в чемпионство ЦСКА.

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