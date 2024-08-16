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В WADA хотят, чтобы Россия погасила задолженность за 2023 год

В WADA ждут от России погашения задолженности за 2023 год

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает на то, что Россия полностью оплатит взнос за 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В июле Россия уже внесла часть взноса — 1,267,023 доллара. Это подтвердили в организации.

«WADA ранее получило небольшую часть взноса от правительства России за 2023 год», — сообщает пресс-служба.

В октябре 2023 года в Министерстве спорта РФ сообщили, что Россия намерена и дальше выполнять свои международные обязательства, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее гимнастка Дарья Варфоломеев назвала абсолютным безумием победу на Олимпиаде.

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