В WADA хотят, чтобы Россия погасила задолженность за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает на то, что Россия полностью оплатит взнос за 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В июле Россия уже внесла часть взноса — 1,267,023 доллара. Это подтвердили в организации.

«WADA ранее получило небольшую часть взноса от правительства России за 2023 год», — сообщает пресс-служба.

В октябре 2023 года в Министерстве спорта РФ сообщили, что Россия намерена и дальше выполнять свои международные обязательства, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее гимнастка Дарья Варфоломеев назвала абсолютным безумием победу на Олимпиаде.