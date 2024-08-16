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«Спартак» объявил о подписании футболиста сборной Суринама

«Спартак» объявил о подписании футболиста сборной Суринама Абены

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ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» объявил о приобретении нового футболиста. За красно-белых теперь будет выступать защитник венгерского «Ференцвароша» и сборной Суринама Миенти Абена. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

«Я выбирал между 12-м и 14-м номером — мой день рождения и день рождения брата. Когда выбрал 14-й узнал, что это номер вашего бывшего капитана. Это честь для меня», — сказал новичок команды.

Контракт с 29-летним футболистом подписан на два года.

В своей карьере Абена выступал за нидерландские »Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре красно-белые сыграют против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, почему Станкович активно ротирует состав «Спартака».

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