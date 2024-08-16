Зарема раскритиковала трансферную политику «Спартака»

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику клуба. Ее слова приводит Metaratings.

«Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству всё нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую», — заявила Зарема.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» расположился на 14-м месте. В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» поддержал продажу одного из иностранных футболистов.