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Агент назвал самый неудачный трансфер российского футболиста в Европу

Агент Селюк назвал трансфер Смолова самым худшим переходом россиянина в Европу

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selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал трансфер Федора Смолова в испанскую «Сельту» худшим переходом российских футболистов в Европу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Смолов — самый неудачный трансфер. Человек сыграл в «Сельте», после которой его никто не захотел брать. Не понимаю, зачем он отправился в Испанию — даже Сычев был лучше Смолова. Ничем не отметился, ничего не сделал», — заявил Селюк.

34-летний Смолов перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2024 года, после того как истек его контракт с московским «Динамо». Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2025 года. В своей карьере Смолов также выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Анжи» и «Урал». Также он выступал за нидерландский «Фейеноорд» в 2010 году и испанскую «Сельту» в 2020 году. В составе клуба из Испании он провел 14 матчй и забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее Смолов дал согласие на переход в мексиканский клуб «Атлетико Ла-Пас».

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