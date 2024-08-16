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Вратарь клуба-новичка РПЛ объяснил неудачный старт команды

Вратарь «Динамо» (Махачкала) Волк: мы не должны обращать внимание на судей

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Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк ответил на вопрос о неудачном старте команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению голкипера, не стоит обращать внимание на околофутбольные вещи. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нужно брать свое и побеждать, не надо обращать внимание на околофутбольные вещи, на судей, а просто заниматься своей игрой — тогда мы будем побеждать. У нас дружная команда, все друг друга поддерживаем, большое уважение», — заявил Волк.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с подмосковными «Химками» и «Краснодаром». Также они проиграли московскому «Локомотиву» и «Пари НН».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее футболист махачкалинского «Динамо» заявил, что клубу по силам остаться в РПЛ.

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