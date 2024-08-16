Российский хоккеист рассказал о размере своей пенсии за игру в НХЛ

Российский хоккеист московского «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о размере своей пенсии за игру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера получил документы по своей пенсии за игру в Америке. 27,5 тысячи долларов за 4,5 сезона вышло. Только получу я их в 2060 году», — рассказал Мальцев.

Воспитанник петербургского хоккея выступал в НХЛ с 2019 по 2023 год. Он выступал в составах команд «Нью-Джерси Девилз» и «Колорадо Эвеланш». В НХЛ Мальцев провел 56 матчей и набрал 9 очков (6 шайб + 3 передачи).

26-летний хоккеист выступает за «Спартак» с декабря 2023 года. Он провел за клуб 27 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 14 очков (4 гола + 10 передач).

В финале плей-офф НХЛ Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

Ранее российский футболист заявил, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.