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Теннисистка Шнайдер заявила, что осенью сыграет в паре с Андреевой

Теннисистка Шнайдер заявила, что сыграет в паре с Андреевой на турнирах в Китае

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Angelika Warmuth/Reuters

Теннисистка Диана Шнайдер заявила, что они вновь сыграют в парном разряде с Миррой Андреевой. Слова спортсменки приводит YouTube-канал «БОЛЬШЕ!».

«До последнего с Миррой не знали, что сыграем в Париже, но надеялись, потому что понимали, что у нас хорошие шансы. Договорились сыграть два «Мастерса» в Китае — так что увидите нас там», — сказала Шнайдер.

Андреева и Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что многие российские спортсмены жалеют о том, что не поехали на ОИ.

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