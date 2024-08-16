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Тренер «Спартака» поддержал продажу одного из иностранных футболистов

«СЭ»: Станкович хочет, чтобы «Спартак» продал Дуарте «Валенсии»

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Massimo Paolone/Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поддерживает идею продажи защитника Алексиса Дуарте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Дуарте, которому 24 года, не вписывается в игровую модель, которую разрабатывает специалист. «Валенсия» заинтересована в подписании Дуарте в качестве замены Дженку Озкаджару, который может перейти в «Реал Вальядолид» на правах аренды.

Дуарте перешел в «Спартак» зимой 2023 года. Последний раз на поле он появился еще в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) — в матче 29-го тура против казанского «Рубина».

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» расположился на 14-м месте. В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, почему Станкович активно ротирует состав «Спартака».

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