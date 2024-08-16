Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Динамо» оценили шансы команды выиграть РПЛ

Защитник «Динамо» назвал шансы команды на победу в РПЛ самыми высокими

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный после поражения петербургскому «Зениту» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) оценил шансы команды выиграть чемпионат страны. Его слова приводит «Советский спорт».

«Что не получилось в игре с «Зенитом»? Хороший матч был, не получилось забить гол. Какие шансы у нас, несмотря на поражение «Зениту»? Самые высокие, какие еще могут быть? Конечно, самые высокие», — заявил он.

14 августа московское «Динамо» в рамках второго раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России переиграло махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. «Зенит», в свою очередь, одержал победу над казанским «Рубином» — 1:0.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит», который выиграл чемпионат России последние шесть раз, идет на первой строчке. Команда, которую тренирует Сергей Семак, набрала 12 очков и выиграла четыре матча из четырех. Подопечные Марцела Лички идут на втором месте с девятью баллами — три победы и одно поражение, которое клуб потерпел от «Зенита» в четвертом круге турнира.

Ранее в «Динамо» затруднились назвать лучшую команду в сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами