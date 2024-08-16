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17-летняя Андреева вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Теннисистка Мирра Андреева прошла в третий круг турнира в Цинциннати

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Edgar Su/Reuters

24-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира серии WTA-1000 в Цинциннати, США, обыграв во втором раунде представительницу Чехии Каролину Плишкову.

Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:3. Андреева выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Плишковой пять эйсов и 11 двойных ошибок, чешка не заработала ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертый раунд Андреева сразится с представительницей Италии Ясмин Паолини, которая в своем матче второго круга одолела еще одну россиянку — Анастасию Потапову. Их матч завершился со счетом 6:7 (2:7), 3:6.

15 августа Андреева установила рекорд турнира в Цинциннати. 17-летняя россиянка стала самой юной спортсменкой в истории соревнований, которой удалось обыграть соперницу, находящуюся в топ-20 мирового рейтинга WTA. В первом круге Андреева обыграла представительницу США Эмму Наварро, которая занимает 13-е место, со счетом 6:2, 6:2.

Ранее Даниил Медведев возмутился действиями арбитра.

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