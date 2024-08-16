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FOX: египетский футболист сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении

FOX: египтянин Абул-Фетух сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении

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Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images

Защитник сборной Египта и одного из сильнейших клубов страны «Замалека» Ахмед Абул-Фетух сбил полицейского на автомобиле. Он обвинен в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает FOX Sports.

Источник сообщает, что 26-летний футболист находился в состоянии наркотического опьянения, а также передвигался на очень высокой скорости в момент, когда сбил переходящего дорогу полицейского.

Абул-Фетух находится под стражей уже несколько дней. Департамент судебной медицины Египта заключил, что в пробе, взятой у обвиняемого, содержится каннабис.15 августа Абул-Фетух был вызван на судебное заседание. «Замалек» выразил поддержку игроку и нанял юристов для его защиты.

Абул-Фетух выступает в составе сборной Египта с 2019 года. Футболист принял участие в 28 матчах, в которых ему удалось забить один гол и отдать четыре результативные передачи.

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