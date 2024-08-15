Агент Гурцкая усомнился в возрасте защитника «Химок» Гогуа

Футбольный агент Тимур Гурцкая усомнился в возрасте ивуарийского защитника «Химок» Седрика Гогуа. Об этом он рассказал в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Никогда ему не было 30 лет. Когда Селюк увидел Гогуа, Седрику уже было 39. Они были одноклассниками», — заявил Гурцкая.

30-летний ивуарийский центральный защитник Седрик Гогуа, агентом которого является Дмитрий Селюк, подписал контракт с подмосковными «Химками» этим летом.

Ранее главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что элитный дивизион кардинально отличается по силе от Первой лиги.

«Ключевое отличие РПЛ от Первой лиги — это то, что здесь очень быстро наказывают за ошибки. Здесь любая потеря или фол могут закончиться голом в контратаке или со штрафного», — заявил наставник подмосковной команды.

В сезоне-2023/2024 Гогуа выступал в составе клуба Первой лиги «Шинник». Он провел 11 матчей, результативными действиями футболист не отметился.

Ранее в «Химках» объяснили, почему команда проиграла «Спартаку».