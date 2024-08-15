Игрок ЦСКА высказался о приходе в клуб Жиркова

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой, перешедший летом в армейский клуб из санкт-петербургского «Зенита», высказался о предстоящей стажировке у красно-синих бывшего игрока ЦСКА, «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.

«Знаю, видел новости, что Юрий Жирков будет проходить тренерскую стажировку в ЦСКА. На днях он уже должен приехать, как раз увидимся. Мы же с ним и в «Зените» вместе были. Он обо мне вроде как неплохо отзывается. Поэтому, конечно, очень жду возможности снова поработать с Юрием Валентиновичем», — цитирует Кругового Legalbet.

Жирков завершил карьеру в 2023 году в подмосковных «Химках». В Российской премьер-лиге он много лет выступал сначала за ЦСКА, а потом махачкалинский «Анжи», куда перешел после возвращения из лондонского «Челси», московское «Динамо» и «Зенит». Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

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