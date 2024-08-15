Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок ЦСКА высказался о приходе в клуб Жиркова

Футболист Круговой: с нетерпением жду работы с Жирковым

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой, перешедший летом в армейский клуб из санкт-петербургского «Зенита», высказался о предстоящей стажировке у красно-синих бывшего игрока ЦСКА, «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.

«Знаю, видел новости, что Юрий Жирков будет проходить тренерскую стажировку в ЦСКА. На днях он уже должен приехать, как раз увидимся. Мы же с ним и в «Зените» вместе были. Он обо мне вроде как неплохо отзывается. Поэтому, конечно, очень жду возможности снова поработать с Юрием Валентиновичем», — цитирует Кругового Legalbet.

Жирков завершил карьеру в 2023 году в подмосковных «Химках». В Российской премьер-лиге он много лет выступал сначала за ЦСКА, а потом махачкалинский «Анжи», куда перешел после возвращения из лондонского «Челси», московское «Динамо» и «Зенит». Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее результативность защитника ЦСКА Игоря Дивеева связали с рыбными бутербродами.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами