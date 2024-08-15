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В Госдуме призвали осудить Родченкова за нанесенный стране ущерб

Роднина о Родченкове: его должны осудить за нанесенный стране ущерб

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, перебежчика Григория Родченкова следует осудить за нанесенный стране ущерб. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сначала поощряли все, что он делал, но потом своровал много информации. Как допускаются люди, которые могут бесконтрольно действовать, до гостайны? Его должны осудить за тот миллионный ущерб, который он нанес стране», — заявила Роднина.

5 августа пресс‑бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) сообщило, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте. Упор будет сделан на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна, — художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. Кураторами проекта США против российского спорта являются бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Ранее российская синхронистка заявила, что не употреблять допинг заложено у них в генах.

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