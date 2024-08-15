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Бывший одноклубник рассказал о перспективах Захаряна в «Сосьедаде» после травмы

Футболист Кутицкий: Захарян сможет реализовать себя в «Сосьедаде»

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Ricardo Larreina/Global Look Press

Полузащитник Павел Кутицкий, выступающий за московское «Динамо», высказался о первом сезоне своего бывшего одноклубника Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде» и дальнейших перспективах 21-летнего хавбека сборной России.

«Думаю, несмотря на тяжелое начало, Захарян сможет реализовать себя в «Сосьедаде». У Арсена есть мастерство, которым он сможет воспользоваться. Просто сейчас для него самое главное — восстановиться от полученной травмы и вернуться к тренировкам. У него большое будущее», — рассказал Кутицкий Legalbet.

«Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» прошлым летом за 13 млн евро. Футболист выходил на поле в 40 матчах прошлого сезона во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, но пока не завоевал места в основном составе баскского клуба.

В данный момент Захарян травмирован – в начале августа он получил повреждение на тренировке и был прооперирован. Восстановление после травмы лодыжки займет по прогнозам от двух до трех месяцев.

Ранее стало известно, делал ли «Зенит» новое предложение «Спартаку» по Соболеву.

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