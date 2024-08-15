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Футболист «Пари НН» заявил о желании перейти в «Зенит»

Футболист «Пари НН» Царукян заявил о желании перейти в «Зенит»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, где хотел бы играть в будущем. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Мои цели — помочь «Пари НН» и быть счастливым. Не знаю, что будет завтра, но сейчас я счастлив. Переход в «Зенит»? Будет круто. Если Семак позовет, то, возможно, соберу чемодан и поеду», — сказал Царукян.

22-летний Царукян выступает за «Пари НН» с января 2024 года. Он провел три матча за команду и забил один мяч.

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил сербский нападающий Огнен Ожегович. Ранее команда обыграла «Динамо» (Махачкала), а также проиграла ЦСКА и «Рубину». После четырех встреч «Пари НН» занимает шестое место в чемпионате России, набрав шесть очков.

В следующей игре коллектив из Нижнего Новгорода» сыграет в гостях против «Краснодара». Встреча состоится 18 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее ветеран «Спартака» раскритиковал судейство в РПЛ.

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