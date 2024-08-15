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Переход Сафонова в «ПСЖ» назвали рекламой российской вратарской школы

Футболист Медведев: переход Сафонова в «ПСЖ» – реклама нашего футбола

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Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер клуба Российской премьер-лиги «Пари НН» Никита Медведев положительно для российского футбола оценил трансфер своего коллеги по амплуа Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «Пари Сен-Жермен».

«Переход Сафонова из Премьер-лиги в «ПСЖ» — это, как минимум, отличная реклама нашего чемпионата и нашей вратарской школы. Также это говорит о том, что российские вратари стали пользоваться популярностью в Европе, еще и в таких больших командах», — цитирует голкипера Legalbet.

Медведев считает, что Сафонову по силам заиграть в Париже в основном составе и всячески поддерживает этот переход, желая соотечественнику удачи.

Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро. Пока российский вратарь принял участие в одном товарищеском матче – с австрийским «Штурмом» (2:2). В главном клубе Франции он будет конкурировать за место в составе с основным голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и Арнау Тенасом, выигравшим в составе испанской команды Олимпийские игры.

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