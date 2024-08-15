Вратарь «Алании» рассказал, как клубу вернуть престиж

Голкипер владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко высказался о статусе своей команды в Первой лиге и важности для восприятия успешного окончания реконструкции домашней арены.

«Думаю, сейчас все стали попроще относиться к нам. Грубо говоря, перестали бояться. Но надо им напомнить, я считаю. Будем стараться. Мы напомним обязательно, когда будем играть дома. Шансов у соперников не будет, — приводит слова Солдатенко Legalbet.

«Алания» уже долгое время выступает на стадионе в Грозном, пока домашняя арена во Владикавказе находится на реконструкции.

После четырех туров чемпионата Первой лиги «Алания» набрала семь очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В сезоне-2021/22 владикавказцы заняли место в четверке в Первой лиге и должны были сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу, но из-за отсутствия собственного стадиона не получили лицензию, и вместо нее сыграла московская «Родина».

Ранее Артем Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости.